В США мощные торнадо разрушили тысячи зданий

Разрушительные торнадо пронеслись по востоку США. Количество погибших достигло 27 человек, сотни пострадали, и это пока не окончательные данные.

В центре бури оказались штаты Миссури и Кентукки. Скорость ветра превысила 70 метров в секунду. На улицах - вырванные с корнем деревья, перевёрнутые автомобили, груды обломков. Разрушены тысячи зданий, ураган сносил крыши и ломал каменные стены.

Из-за разгула стихии без электричества остались почти 200 тысяч человек. Вихрь теперь движется на Средний Запад, в зоне риска - 26 миллионов жителей, сообщает "ТВ Центр".