Мексиканский парусник протаранил Бруклинский мост

В одну из главных достопримечательностей Нью-Йорка – Бруклинский мост - врезалось мексиканское парусное судно. Произошедшее удалось снять на видео многочисленным туристам, сообщает "ТВ Центр".

На съёмке видно, как парусник на полном ходу приближается к переправе и его мачты рушатся одна за другой. Флаги и яркие гирлянды сыпятся на палубу.

На борту в это время находилось почти триста человек. В результате ЧП два члена экипажа погибли, 19 пострадали. Судно получило пробоины.

Парусник совершал кругосветный поход и должен был посетить 15 стран. В качестве возможных причин ЧП рассматриваются техническая неисправность или ошибка управления судном.