Московская переговорная группа готовит список требований для прекращения огня на Украине. Об этом сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио. В Кремле обращают внимание на важные нюансы, которые нужно учитывать уже сейчас.

"При подписании двусторонних документов для нас будет главным и принципиальным: кто именно с украинской стороны будет подписывать эти документы", - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

То, что в вопросах урегулирования слишком много юридических тонкостей, которые киевский режим сам себе создал, понимают и в США. Некоторые американские политики собирают коалицию, чтобы принять закон об антироссийских санкциях, если прогресса в переговорах по Украине не случится.

Тем временем, идёт подготовка телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Будет обсуждаться украинское урегулирование. Это подтвердил и сам американский лидер, и представитель Кремля Песков. А вот встречу Владимира Путина и Дональда Трампа уже называют "худшим кошмаром для Украины", таки пишет британская "Телеграф".

О том, что президент США хочет как можно скорее увидеться со своим российским коллегой, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. В Европе, тем временем, пытаются понять, как действовать дальше после возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.

Европейским политикам подойдёт любой повод, чтобы устроить своё шоу. Сегодня они слетелись в Ватикан, где новоизбранный понтифик вступает в права. Униженные и оскорблённые состоявшимися переговорами в Стамбуле спонсоры Киева ищут способы накалить ситуацию и всё сорвать.