В Польше и Румынии проходят президентские выборы

В Румынии проходит второй тур президентских выборов. За пост борются два кандидата - лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион - неудобный для Европы кандидат, он выступает против поставок оружия Киеву. Его оппонент - ставленник Брюсселя, формально независимый кандидат - Никушор Дан.

Нынешние выборы в Румынии - повторные. Результаты первой кампании в ноябре прошлого года аннулировал Конституционный суд. Тогда уверенно лидировал евроскептик Кэлин Джорджеску, который критически высказывался о роли Запада в событиях на Украине.

Не обошлось без скандала и в этот раз. Во время голосования в румынской столице Джордже Симиона вывели с избирательного участка вместе с Джорджеску, после того как политики попытались сделать заявление для прессы.

И сегодня же президента выбирают в Польше. В первом туре представлены 13 кандидатов, но как ожидается основная борьба развернётся между проевропейским политиком Рафалом Тшасковским и критиком Брюсселя Каролем Навроцким, сообщает "ТВ Центр".