Собянин поздравил московских школьников с победами на олимпиадах

В столице свыше четырёх с половиной тысяч человек стали победителями и призёрами Московской олимпиады школьников. На своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин поздравил учащихся, пожелал не терять интерес к знаниям и всегда смело браться за любые вызовы.

В этом году соревнования проходили по 23 направлениям. Среди дисциплин - робототехника, финансовая грамотность, экология, история искусств и генетика. Победителям и призёрам предоставляют льготы при поступлении - от дополнительных баллов до зачисления без экзаменов.

По словам мэра, в настоящее время олимпиада вышла за рамки простого интеллектуального состязания. Испытания проходят в музеях и научных центрах. Для участников это не только проверка знаний, но и вдохновляющее погружение в науку, культуру и творчество.