На Красной площади коммунисты повязали школьникам пионерские галстуки

Яркий праздник молодёжи - в самом сердце столицы. На Красной площади школьников приняли в пионеры. Торжественная церемония посвящена 103-й годовщине организации, сообщает "ТВ Центр".

Красный галстук - как символ преемственности поколений и любви к Отчизне. На устах знакомый каждому девиз: "Будь готов! Всегда готов!". Сегодня на линейке - подрастающие поколения из десяти регионов страны. В церемонии принимают участие руководство КПРФ и депутаты фракции в Госдуме. С праздником пионеров поздравил Геннадий Зюганов.

"Только что по этой брусчатке прошли наши доблестные воины, отдавая честь Великой Победе и продолжая бороться с нацистами и фашистами. Но чтобы уверенно бороться за достоинство страны, её суверенитет, за благополучное будущее, надо растить настоящую смену патриотов. Вот, на мой взгляд, пионерия, комсомол и наша партия готовят такую достойную смену", - сказал в напутственном слове лидер КПРФ.