На Поклонной горе развернули гигантскую копию Знамени Победы

В Москве на Поклонной горе развернули самую большую в мире копию Знамени Победы, которое в мае 1945 года советские воины водрузили на крышу Рейхстага в Берлине. Акция в честь 80-летней годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны объединила молодёжные и студенческие организации России и Беларуси. Цель участников - проехать 14 городов от Бреста до Севастополя, посетить места боевой славы и почтить память предков.

Размеры копии Знамени Победы поражают – 65 метров в длину и 35 в ширину, вес - четыре тонны. Для того чтобы её развернуть понадобилась помощь более ста человек. Ну, а весь масштаб можно было увидеть только с высоты птичьего полета.

Экспедиция "Непокорённые" - так называется этот масштабный патриотический проект. Экспедиция началась 9 мая в Донецке на Саур-Могиле, затем маршрут прошёл через Брест, Псков, Санкт-Петербург, Тверь, Ржев. Теперь к этому списку добавилась ещё и Москва. И в каждом городе ребята разворачивают Знамя Победы. Для них - это не просто путешествие, а, в первую очередь, возможность почтить память своих предков.

Участники экспедиции посещают места боевой славы братских республик. Для них организовали образовательную и культурную программу. Например, в Москве они побывали в Музее Победы на Поклонной горе и все, конечно, остались под большим впечатлением. Москва - лишь промежуточная точка на длинном маршруте. Дальше экспедиция отправится на юг, а завершится в Севастополе.