В Ватикане прошла инаугурационная месса папы римского Льва XIV

В Ватикане прошла инаугурационная месса Льва XIV. Перед её началом папа римский проехал на своём папамобиле марки "Мерседес" по площади Святого Петра, сообщает ТАСС.

Центральным событием церемонии стала передача Льву XIV символов папской власти: перстня рыбака и паллии (шерстяной ленты с крестами). Кольцо символизирует преемственность Святого Петра.

Наблюдатели отметили отличную физическую форму 69-летнего понтифика. Известно, что новый папа играет в теннис и регулярно ходит в спортзал.

8 мая конклав избрал американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево новым папой римским. Имя нового папы объявили после того, как он надел белое одеяние и вышел на балкон собора Святого Петра в Ватикане.

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Перед уходом из жизни он долго болел, у него были проблемы с лёгкими.