В Москве прошёл первый в этом сезоне велофестиваль

В Москве состоялся первый в этом сезоне велофестиваль. Начался он с ежегодной велогонки "Садовое кольцо". Её участниками стали более трёх тысяч спортсменов-любителей и профессионалов.

В зависимости от уровня подготовки, они проехали от одного до семи кругов по перекрытой для автомобилей трассе. Самые опытные преодолели 109 километров. Все участники заездов получили памятные медали, а победители в своих возрастных категориях - призы, всего было вручено более ста наград.

Затем москвичи вышли на массовую велопрогулку. Колонну велофестиваля возглавил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Главная цель акции, в которой участвовало более 67 тысяч человек - поддержка велосипедной культуры в мегаполисе.

По словам Ликсутова, в честь весеннего фестиваля сто велосипедов были подарены московским домам-интернатам. Следующий массовый двухколёсный заезд состоится 5 июля, сообщает "ТВ Центр".