Самый киногеничный район: как развивается Северное Чертаново

Этот район - один из самых киногеничных в столице. Тут в разные годы снимали с десяток фильмов, один сериал и даже блокбастер про пришельцев. Здесь расположен самый длинный дом в Москве – так называемы лежачий небоскрёб, там собирали первые советские компьютеры.

В местном экспериментальном микрорайоне есть дома с двухэтажными квартирами, которые давали инженерам и деятелям культуры. Тут до сих пор прописан Виктор Пелевин. Всё это - о районе Чертаново Северное. Чем он живёт сегодня и как меняется, выяснила Полина Быта (смотрите видео).