Россиян предупредили о штрафах за сбор мухомора крошащегося

Россиян предупредили о серьёзных штрафах за сбор грибов, внесённых в Красную книгу. Таких грибов насчитывается более 40 видов.

К ним, в частности, относятся мухомор крошащийся, паутинник душистый, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый и опёнок чеканный, пишет RT со ссылкой на пресс-службу "АльфаСтрахования".

Штраф за сбор таких грибов может составить до двух миллионов рублей, утверждают специалисты. Минимальное наказание в две с половиной тысячи рублей грозит за случайный сбор, а максимальное – за умышленный.

При этом, если нарушитель намеренно собрал такие грибы и разместил фото с ними в Сети, то наказание может составить до шести лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.