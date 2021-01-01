Сергунина: С помощью сервиса "Библиотеки Москвы" забронировано уже более 800 тысяч книг

С помощью сервиса "Библиотеки Москвы" забронировано уже более 800 тысяч книг. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она назвала жанры, пользующиеся популярностью – мемуары, биографии исторических личностей, романы и научная фантастика. С момента появления в 2021 году сервисом воспользовались почти 1,7 миллиона человек.

Москвичам доступны поиск и бронирование книг, знакомство с тематическими подборками, персональные рекомендации от искусственного интеллекта и анонсы интересных событий в читальнях, сообщается на портале мос.ру.

"Это удобный и полезный сервис, который стал привычным для многих москвичей. В прошлом году его возможностями воспользовались 646 тысяч человек, в три раза больше, чем за первый год работы", - отметила Наталья Сергунина.