Путин обратился к участникам турнира по дзюдо

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям ХIII Международных соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Первенство проводится среди юных спортсменов.

Президент отметил важность вклада организаторов в сбережение памяти о выдающемся наставнике Анатолии Рахлине. Во многом благодаря таким ярким, масштабным праздникам, каким является традиционный турнир по дзюдо, всё больше молодёжи узнают об одном из самых красивых, захватывающих видов единоборств, говорится в приветствии.

Такие турниры увлекают эстетикой и философией, благодаря им россияне выбирают здоровый, активный образ жизни, идут в спорт, отметил глава государства.

Анатолий Рахлин, чьим именем назван Кубок - советский и российский тренер по дзюдо. За 50 лет тренерской деятельности он подготовил более ста мастеров спорта. Среди его воспитанников были Владимир Путин, Аркадий и Борис Ротенберги, Валентин Степанов и Василий Шестаков. Под наставничеством Рахлина дзюдоистки сборной России в индивидуальных соревнованиях выигрывали и становились призёрами чемпионатов Европы и мира, а сборная страны трижды выигрывала чемпионаты Европы.