Собянин назвал число участников акции "Ночь в музее"

Более 550 тысяч человек посетили акцию "Ночь в музее". Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

Открытие акции прошло в Музее космонавтики. Там лётчик-космонавт Антон Шкаплеров лично провёл экскурсию, на которой рассказывал космические истории. Самая интересная - о съёмках фильма "Вызов" на МКС.

В акции были задействованы 170 площадок. Впервые проводником "Ночи в музее" стал искусственный интеллект, который помогал москвичам и гостям столицы ориентироваться в обширной программе мероприятий.

Впервые участие в акции принял Московский зоопарк. Туда выстроилась большая очередь.