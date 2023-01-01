Израиль объявил о начале наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля начала боевые действия в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции под названием "Колесницы Гидеона". Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В октябре 2023 года палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В январе 2025 года стороны договорились о прекращении огня и начале обмена заложников. Через несколько недель переговоры зашли в тупик, боевые действия возобновились. В результате ударов Израиля с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 50 тысяч человек.