В Москве расследуют дело приезжего-расчленителя

В Москве минувшей ночью были обнаружены две сумки с останками расчленённого мужчины. Они стояли у всех на виду: одна - около жилого дома, вторая - в парке.

Подозреваемого - 35-летнего ранее судимого жителя Ульяновска - задержали на Казанском вокзале, когда он пытался покинуть столицу. Вычислить его помогли камеры наружного наблюдения.

Полицейские установили машину, на которой мужчина развозил сумки с расчленённым телом своего знакомого. Предположительно, подозреваемый давно нигде не работал и совершил преступление из корыстных мотивов, сообщает "ТВ Центр".