На Землю обрушился солнечный ветер

По Земле ударил мощный поток солнечного ветра. Прямо сейчас наша планета погружена в плазму с экстремальными характеристиками. По оценкам специалистов, скорость этого урагана в окрестностях Земли сейчас вдвое выше нормы, а температура окружающего газа достигает полумиллиона градусов.

Причиной резких изменений геомагнитной обстановки стала корональная дыра на звезде. Из неё и вытекает плазма с экстремальными характеристиками, вызывая у метеочувствительных людей слабость, головные боли и головокружения.

Также можно наблюдать полярные сияния в совершенно нетипичных для него районах. Например, в московском регионе. Со вторника скорость солнечного ветра пойдёт на спад, сообщает "ТВ Центр".