Зеленский после встречи с папой римским заговорил о мире

Владимир Зеленский согласен на диалог с Россией в любом формате. Об этом он написал у себя в Telegram-канале после встречи с папой римским Львом XIV.

Ранее стало известно, что Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Также предложено обменяться планами по выработке соглашения о прекращении боевых действий. Россия такой план уже готовит.

Завтра во второй половине дня должен состояться телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. О подготовке разговора было объявлено в Кремле и Белом доме.