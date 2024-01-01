На выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Дан

Мэр Бухареста лидирует во втором туре выборов главы Румынии. Никушор Дан набирает 52,2% голосов избирателей.

У главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симиона - 47,8% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 75% голосов.

18 мая в Румынии проходил второй тур выборов президента. Голосование прошло на фоне политического кризиса из-за того, что в 2024 году Конституционный суд аннулировал результаты выборов, аргументировав это решение вмешательством в избирательный процесс через социальные сети. Тогда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу.