Определились участники второго тура президентских выборов в Польше

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский и консерватор Кароль Навроцкий выходят во второй тур выборов президента Польши. Таковы данные экзит-поллов после завершения голосования.

У Тшасковского - чуть более 30% голосов избирателей, глава Института национальной памяти Польши Навроцкий набирает 29% голосов. Их отрыв от ближайших оппонентов составляет более десяти процентов.

18 мая президента выбирали и в Румынии. Там состоялся второй тур выборов. В нём лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, у него 52,2% голосов избирателей.