Мэр Бухареста Никушор Дан побеждает во втором туре повторных президентских выборов в Румынии. По предварительным данным Центризбиркома, после обработки всех бюллетеней он набирает 53,6% голосов.

Этот формально независимый кандидат активно поддерживает политику, проводимую Евросоюзом. Его оппонент, глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион, лидировавший в первом туре, получил около 40 с половиной процентов голосов и уже признал свое поражение.

Президентские выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса. Во время первой кампании в ноябре прошлого года уверенно лидировал евроскептик Кэлин Джеорджеску, который критикует роль Запада в событиях на Украине. Но тогда Конституционный суд принял беспрецедентное решение и аннулировал итоги.