Аналитики предсказывают ожесточенную борьбу во втором туре выборов в Польше

В Польше ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов в первом туре президентских выборов.

Лидирует мэр Варшавы, представитель от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский. По результатам экзитпулов, он получил немногим более 31 процента голосов избирателей.

Его противник Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиционной партии " Право и справедливость", набрал чуть выше 29 процентов. Разрыв между соперниками минимальный. И аналитики предсказывают ожесточенную борьбу во втором туре, который пройдет 1 июня.