Обрушившийся на Землю солнечный ураган ослабнет ко вторнику

Сейчас Землю атакует солнечный ветер, настолько мощный, что напоминает ураган. Сложную геомагнитную обстановку вызвала коронарная дыра в нашем светиле. До вторника метеозависимые люди могут испытывать слабость и головные боли. Но есть у плазменного потока и плюсы - полярное сияние видно даже там, где его обычно не бывает.

Сообщения от специалистов, профессионально наблюдающих за Солнцем, и пугают, и будоражат. Тем, кто слышит о корональной дыре, расположенной в южном полушарии звезды, и скорости солнечного ветра, который близ Земли держится на уровне 800 километров в секунду, могло показаться, что в воскресенье с нашей планетой может случиться что-то невероятное: полярное сияние на широте Сочи или сильнейшая магнитная буря. Но обошлось. Земля в безопасности.

"Солнце не всегда спокойно. Точнее, всегда не спокойно. Потоки протонов в одном месте сгущаются - перед тем, как вылететь с поверхности Солнца - и Солнце их выбрасывает в виде такого сгустка. И вот если такой сгусток - а это уже ускоренные протоны - достигает магнитного поля Земли - то на Земле начинаются свои процессы", - рассказал Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН.

Солнце периодически выбрасывает протоны - это ядра атома водорода. Земля отражает атаку звезды. Возникают колебания магнитного поля. И они не всегда приятны для живых существ. Врачи говорят: новость, от которой в прямом смысле слова может заболеть голова, вполне объяснима. Магнитные излучения воздействуют на всё живое на планете. И человек - не исключение. К воздействию бурь восприимчивы люди с хроническими и сосудистыми заболеваниями. Медики им рекомендуют на несколько дней включить "режим энергосбережения".

" ЗОЖ - это великое дело при любых нагрузках на сосудистую систему, на иммунную систему. Очень важно соблюдать водный режим, сон, отдых. Организм человека живой. Главное - не перегрузить его какими бы ни было эмоциями или стрессами. Здоровое питание и свежий воздух", - рассказала Людмила Лапа, врач - терапевт высшей квалификации.

Астрофизики относят магнитную бурю к среднему уровню. Её особенность лишь в продолжительности. Если обычно такие явления проходят за день, то нынешняя задержится до вторника. И поскольку происходит спад максимальной солнечной активности, который бывает лишь раз в 11 лет, выбросы плазмы стали реже. Для жителей нашей планеты это скорее хорошая новость. Единственное, из-за чего можно огорчиться - что обойдётся без полярных сияний.