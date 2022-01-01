Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников

В ночь на 19 мая дежурными средствами ПВО были уничтожены 35 украинских дронов: 26 БпЛА – над Республикой Крым, восемь – над Брянской областью, один – над Белгородской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее российская армия освободила очередной населенный пункт в ДНР. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден поселок Богатырь. До этого российские войска освободили населенный пункт Александрополь. А до этого бойцы подразделения "Центр" освободили село Михайловка. Населенный пункт находится южнее города Покровск, за который продолжаются бои. Ранее та же группировка войск взяла под контроль населенные пункты Миролюбовка и Котляровка в ДНР.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.