Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера

Департамент транспорта Эстонии обвинил российские власти в задержании нефтяного танкера Green Admire, следовавшего под флагом Либерии через территориальные воды России.

Как заявили в ведомстве в воскресенье, 18 мая, судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Оно направлялось из порта Силламяэ в северную часть Финского залива.

При этом эстонский дептранс не приводит деталей предполагаемого задержания танкера, в котором винит Россию, а также не объясняет, зачем это могло понадобиться российским властям, сообщает РИА Новости.

Однако глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "Россия продолжает вести себя непредсказуемо". По этой причине маршрут танкера был выбран "из соображений безопасности на море" и "установлен по взаимному соглашению между Россией, Эстонией и Финляндией". Однако, по словам политика, это не уберегло от задержания танкера.

При этом европейские власти обсуждают решения, которые позволили бы им задерживать танкеры с российской нефтью. Однако глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер признал, что интеграционный блок не располагает необходимыми для этого ресурсами — в ЕС попросту недостаточно кораблей и самолетов.

На этом фоне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал запретить всем судам российского "теневого флота" входить в воды исключительной экономической зоны Евросоюза. По мнению политика, которого цитирует The Guardian, подобный шаг "серьезно ограничил бы российский флот". Однако Будрис признает, что такой подход, "вероятно, нарушил бы морское право".