Росавиация сообщила о готовности многих стран возобновить полеты в Россию

Росавиация обсуждает возобновление полетов с властями многих стран.

В настоящее время ведется совместная работа с МИД, Минтрансом и Минэнокомразвития, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. С какими именно государствами ведутся переговоры, он не уточнил.

Странам необходимо получить гарантии безопасности полетов, необходимого обслуживания и нераспространения санкционных ограничений, передает ТАСС.

После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для России. Москва ответила зеркально. На сегодняшний день из России без пересадок можно улететь в 38 стран.