Семь человек погибли в ДТП в Калмыкии

Семь человек погибли и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Калмыкии.

Смертельная авария произошла в ночь на 19 мая на территории Юстинского района возле поселка Цаган Аман. Микроавтобус Volkswagen, выполнявший рейс Волгоград – Астрахань, и грузовой автомобиль столкнулись лоб в лоб. Основной удар пришелся по кабине водителя маршрутки. Всего в салоне находился 21 человек.

В настоящий момент на месте ДТП работают экстренные службы. Сотрудники МЧС отключили автомобильные аккумуляторы и смыли горюче-смазочные материалы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном СКР. Причины ДТП выясняются. По данным источника РЕН, водитель микроавтобуса уснул за рулем.