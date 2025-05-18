У Джо Байдена обнаружили рак

У бывшего президента США Джо Байдена обнаружена агрессивная форма рака простаты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на команду политика.

На прошлой неделе бывший американский лидер прошел медицинский осмотр в связи с проблемами при мочеиспускании. Именно тогда врачи диагностировали смертельно опасное онкологическое заболевание и даже нашли метастазы в кости.

Рак оценен по шкале Глисона по девятибалльной шкале, пятая группа. Однако 82-летний Джо Байден не намерен сдаваться. В настоящее время семья политика и он сам обсуждают возможные варианты лечения с врачами. В пресс-службе Байдена заверили, что медики настроены оптимистично и считают возможным эффективное лечение.

Отметим, что состояние здоровья и работоспособность бывшего президента США регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны, а также допускал многочисленные оговорки.

Собственно, именно из-за этого Джо Байдену в прошлом году и пришлось сняться с очередной президентской гонки. После дебатов с представителем Республиканской партии Дональдом Трампом в обществе разразился скандал. По мнению многих зрителей, Джо Байден не выдержал напора оппонента, он выдерживал непонятные паузы, путался в ответах, а в конце даже не смог самостоятельно спуститься по лестнице.

В результате Джо Байден принял решение оставить борьбу за пост президента, вместо его кандидатуры Демократическую партию представила Камала Харрис. Однако выборы выиграл Дональд Трамп. В январе он официально вошел в должность.