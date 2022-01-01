В Госдуме анонсировали новые меры поддержки участников СВО

Депутаты Государственной думы обсуждают новые льготы для участников спецоперации. Об этом рассказала в понедельник, 19 мая, председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Как подчеркнула парламентарий в интервью "Известиям", общество должно "консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям (ветеранам боевых действий) средств пожизненно, ну хотя бы в размере прожиточного минимума". Она уточнила, что и этих денег тоже недостаточно, однако это хотя бы что-то.

Кроме того, депутаты говорят про снижение пенсионного возраста для участников спецоперации. Нина Останина предлагает уменьшить его для женщин до 55 лет, а для мужчин — до 60.

Также депутаты предлагают сделать для участников СВО бесплатным проезд не только к месту реабилитации, но и к месту отдыха.

В то же время в нижней палате российского парламента продолжается работа над поправками об улучшении жилищных условий для молодых семей, многодетных семьей и семей участников СВО. Останина уточнила, что "речь идет о праве списания части ипотечного кредита".

Государство постоянно расширяет и совершенствует систему мер поддержки участников спецоперации и их семей. В апреле российский лидер Владимир Путин поручил принять единые стандарты поддержки бойцов СВО, подчеркнув, что измерять качество работы нужно не потраченными деньгами, а изменением жизни граждан.

Москва является одним из лидеров по масштабам поддержки участников специальной военной операции. С октября 2022 года по март 2025 года бойцы и члены их семей получили в столице более 239 тысяч различных услуг — от медицинской реабилитации до адаптации жилья раненых бойцов к их новым потребностям.