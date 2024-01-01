Списанные американские танки Abrams отправили на Украину

Австралия отправила списанные американские танки M1A1 Abrams на Украину.

Канберра пообещала передать Киеву 49 списанных танков еще осенью 2024 года. Однако часть танков нуждались в ремонте.

В настоящий момент боевые машины "находятся в пути", сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Их местонахождение не раскрывается из соображений безопасности.

Австралия намерена продолжать военную поддержку Киева, а также не исключила ввод миротворческого контингента после того, как там будет установлен мир.

Тем временем часть американских чиновников осталась недовольны решением Австралии. После того, как Дональд Трамп вернулся в качестве президента, отправка оружия на Украину существенно осложнилась. 

"Американские чиновники в частном порядке остаются разочарованными решением Австралии <…> отправка этих танков Abrams будет сложной и, когда они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их содержать", - сообщает телеканал ABC.