Анастасия Ивлеева готовится к свадьбе в Крыму

В конце 2024 года блогерша, ведущая Анастасия Ивлеева снова пошла под венец. На сей раз ее избранником стал ведущий, фермер, строитель Филипп Бегак. Говорят, влюбленные расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие по Заполярью. Для Филиппа этот брак тоже стал вторым. Первой женой Бегака была фотохудожница Виталина Строкач.

А теперь появилась информация, что Анастасия Ивлеева решила устроить торжество по случаю своего бракосочетания. Как утверждает телеграм-канал "Жаба и Гадюка", торжество состоится уже в начале лета и пройдет в Крыму. Кто приглашен на мероприятие, пока неизвестно.

Отметим, что в последнее время Настя Ивлеева ушла в тень после тотальной отмены. Проблемы у ведущей начались, когда она устроила вечеринку, дресс-кодом которой стал "почти голый". Тогда на мероприятии отметились журналистка Ксения Собчак, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, певица Лолита Милявская, ведущая и певица Ольга Орлова и многие другие. Сама хозяйка вечера Настя Ивлеева встречала гостей в откровенном наряде, сверкая на ягодицах внушительным изумрудом.

Общественность бурно осудила и блогершу и ее гостей, дескать, в нынешнее время нет причин для такого безудержного веселья. Ряду знаменитостей даже впоследствии пришлось публично извиняться.