Директор французского Главного управления внешней безопасности (DGSE) Николя Лернер просил заблокировать Telegram-каналы, на которых звучат "консервативные голоса" в Румынии перед выборами. Об этом рассказал создатель мессенджера Павел Дуров, который находится под следствием во Франции.

Как уточнил бизнесмен в социальной сети Х, в воскресенье, 18 мая, к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". Запрос исходил от "западноевропейского правительства".

Дуров сопроводил свой пост изображением багета — кулинарного символа Франции. ассоциирующегося с Францией. Затем создатель Telegram написал, что "глава французской разведки Николя Лернер попросил меня заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов". Это произошло ранее весной.

Telegram не будет блокировать оппозиционно настроенных пользователей в странах Европы, подчеркнул Дуров, заверив, что не отреагировал на просьбу Лернера, сообщает РИА Новости.

Ранее Павел Дуров уже подчеркивал, что его детище Telegram соблюдает все требования общеевропейского законодательства, а вот французские правоохранители игнорируют эти нормы.

Служба внешней разведки России разоблачила попытки Брюсселя повлиять на выборы в Румынии еще в марте. В ведомстве уточнили, что ключевую роль в аннулировании результатов первого тура президентских выборов в Румынии, согласно которым победил Джордежску, сыграла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Этот кандидат призывал к диалогу с Россией, а Брюсселю это не понравилось.