Певец Николай Носков после инсульта требует миллионы за выступление

Несколько лет назад жизнь Николая Носкова разделилась на "до" и "после". Исполнитель перенес инсульт, окончательно оправиться от которого он не может до сих пор. Последствия удара оказались для артиста слишком серьезными, однако никакие сложности не смогли встать перед ним на пути к сцене.

Николай Носков активно гастролирует и выступает. Он готов петь целых 45 минут за два миллиона рублей, но только если позволит давление, здоровье и настроение. В окружении артиста рассказали, что его состояние стабильно, однако бывает скачки давления. Несмотря на это, народный артист активно строит концертный график. Организаторы выступлений принимают заказы и оплату вперед, но предупреждают, что концерт может внезапно отмениться из-за резкого ухудшения самочувствия певца. Решение он принимает утром, как только просыпается, передает Mash.

Интересно, что исполнитель поет сидя, однако на качестве исполнения это никак не отражается. В Москве Николай Носков готов выступить за два миллиона рублей, в регионах - за минимум 2,5 миллиона.