Депутат Бессараб: 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсию

С 1 августа в России вырастут пенсионные выплаты работающим пенсионерам. Об этом в понедельник, 19 мая, рассказала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как уточнила парламентарий в разговоре с "Лентой.ру", "будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год". При этом пенсионеры могут получить до трех баллов ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты), напомнила Бессараб.

Также политик сообщила, что с 1 октября 2025 года на 4,5% будут повышены пенсии военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур.

В Социальном фонде ранее рассказали, что средняя пенсия по старости в России увеличится в 2025 году до 24,1 тысячи рублей — прогнозируемый в 2025 году рост несколько превышает запланированную индексацию страховых пенсий.

Между тем депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что для некоторых работающих пенсионеров увольнение может обернуться существенным увеличением ежемесячных выплат. Он посоветовал, как работающему пенсионеру выгоднее уволиться с учетом правил индексации.