Собянин: Перинатальному центру ГКБ №67 имени Ворохобова исполнилось три года

За три года в самом крупном перинатальном центре России на базе московской больницы имени Ворохобова родилось уже более 20 тысяч малышей. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр столицы Сергей Собянин, в медучреждении используют передовые технологии. Там оказывают помощь беременным с высоким риском.

В сложных случаях врачи проводят операции уже в первые часы жизни ребёнка. Центр оснащён оборудованием экспертного класса. Обустроены удобные маломестные палаты с душевыми и кнопками вызова персонала. Врачи и медсёстры регулярно повышают квалификацию в симуляционных и тренинговых центрах.