Более 20 мощных ударов с применением ракетного вооружения и беспилотных аппаратов нанесли сегодня ночью российские войска по объектам ВСУ. Атакованы склады, места дислокации националистов, цеха сборки дронов и ремонта военной техники. Серия успешных штурмов проведена нашими подразделениями в Донецкой республике. Освобождены поселки Александрополь и Богатырь – важнейшие укрепрайоны ВСУ.

На горизонте яркими точками в предрассветных сумерках – десятки вспышек. Это по позициям ВСУ в Александрополе, работают минометы, дроны и пушки. После массированной артподготовки бойцы пошли на штурм.

Боевики поздно поняли, что пошел накат. Начали перемещаться. Вот двое бегут через дорогу. Меняют огневую точку. Их – заранее выкопанных и замаскированных среди развалин – множество. Но застигнутые врасплох бандеровцы "нырнуть" в подвал не успели.

Мотострелки засекли двор, куда забежали националисты. Подняли им вдогонку дрон. И направили снаряженный взрывчаткой коптер точно в блиндаж. Подрыв. Когда пыль рассеялась, стало ясно – как минимум двое бандеровцев "в минусе". Оставшиеся норы, где глубоко засел противник и которые не получалось взломать или сжечь дистанционно, пришлось брать в рукопашном бою.

Вот на подмогу бойцам с окраин "подскакивает" еще группа. Штурмовиков прикрывает БТР. "Двойки" пробираются через улицы. Наводят "птичек". Через минуту сарай, откуда отстреливались бандеровцы, взлетел на воздух. Сопротивление подавлено. Александрополь освобожден. А среди развалин штурмовики развернули флаг 242-го мотострелкового полка.

Дальше, после Александрополя, дорога на Краматорск и Славянск. Это в центре ДНР. А на юге ВСУ потеряли крупнейший опорный пункт– село Богатырь. Он держал всю линию обороны националистов на Южнодонецком направлении. Теперь здесь такая брешь, что уже не заделать. И российские войска не остановить. Но самое главное - у противника, вплоть до границы с Запорожской областью, не осталось ни одного серьезного укрепрайона. И тем более, нет больше препятствий для выхода к Днепропетровской.