Главное политическое событие дня - запланированный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. О готовящейся беседе ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Одной из тем станет урегулирование украинского конфликта. С начала года это будет уже третье общение президентов России и США по телефону. Тем временем политики Европы продолжают подливать масло в огонь.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа должен состояться в 17 часов по московскому времени. Диалог лидеров спустя всего два дня после прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров в идеале поможет закрепить успех и позволит двигаться дальше.

Среди экспертов уже даже появился специальный термин – плавная деэскалация. Западные СМИ пестрят версиями дальнейшего развития событий. Одни видят для Киева добрый знак в том, что на инаугурации папы римского вице-президент США Джей Ди Вэнс пожал руку Зеленскому, с которым не виделся с момента скандала в Белом доме.

Другие - в частности, "Вашингтон пост", пишут, что Путин и Трамп поставят Украину перед фактом, который Киев не сможет принять. Все ждут: продолжит ли Белый дом снабжать оружием Украину или прекратит поставки, чтобы быстрей завершить конфликт - как намекал Трамп ещё в ходе предвыборной кампании.

Европа хоть и пытается содержать конфликт, но ни финансов, ни боеспособной армии у нее нет. А прошедший уикенд продемонстрировал миру разрастающийся раскол. Идет война за лидерство, и тут время – главный козырь. После провала Британии и Франции в операции по перекраиванию отношения Трампа к российско-украинскому конфликту взять все в свои руки попытался немецкий канцлер. Фридрих Мерц решил действовать на опережение и созвониться с американским президентом ещё до того, как тот наберет Владимира Путина. Но в итоге ему указали на место… рядом. Звонили все: не только Мерц, но и Стармер, и Мелони, и, конечно, Макрон.

Итог всех разговоров: спустя неделю президент Франции вновь вспомнил о 30-дневном прекращения огня и потребовал от России согласиться на такое перемирие. Пресс-служба британского премьера сообщила, что европейские союзники ждут от Москвы серьезного участия в мирных переговорах, иначе - снова санкции. Хотя они и так уже принесли Евросоюзу колоссальные убытки. Но еврочиновников, похоже, это не сильно волнует. Более того, они до сих пор обсуждают перспективы членства Украины в ЕС.

По мнению Орбана, вступление Украины в ЕС невозможно ещё и потому, что тогда европейские страны станут непосредственными участниками конфликта. Прекратить его как можно раньше - единственный шанс. В Белом доме и в Кремле подтвердили, что личная встреча российского и американского лидеров готовится. Для Москвы принципиально важно, с кем от украинской стороны в итоге придется подписывать двусторонние документы – подчёркивают в Кремле. И, вероятно, эту тему президенты затронут, если не во время телефонного разговора, то при встрече непременно.