Добровольцы защищают лес от природных пожаров в Забайкалье

В Забайкалье за сутки увеличилась площадь природных пожаров. Огнём охвачено свыше 640 тысяч гектаров. В тушении задействованы более тысячи специалистов, авиация. Активную помощь оказывают волонтёры. Но несмотря на борьбу со стихией, в регионе вспыхивают всё новые очаги.

Чтобы помочь спасателям, в тайгу съезжаются добровольцы. Вода, лейки, грабли, респираторы - всё с собой. Люди - даже те, кто не имеет навыков - забираются на сопку и пытаются остановить пламя.

Там, где ещё вчера добровольцы и пожарные отбивали лес от огня, снова очаги. Сильный ветер моментально разносит искры по округе. В сизом дыму федеральная трасса Чита-Хабаровск. Видимость - не больше 10 метров. Водителям приходится разворачиваться. Более полутора тысяч человек, спецтехника - свободные руки на вес золота. Доброволец Алёна Кузнецова каждый день в поле. Сегодня дежурит у железнодорожной станции Кука.

С 23 апреля в Забайкалье действует федеральный режим ЧС. И масштаб природных пожаров не меняется. За минувшие сутки удалось ликвидировать три возгорания на площади пять тысяч гектаров. В тушении огня была задействована авиация. Почти сотню вылетов совершили Ил-76, Ми-8, Бе-200, сбросив на очаги две тысячи тонн воды.