В Доме музыки прошел гала-концерт благотворительного проекта "Настоящее будущее"

Юные исполнители из разных городов выступили на одной из главных концертных площадок Москвы. В Камерном зале Дома музыки прошёл заключительный гала-концерт благотворительного проекта "Настоящее будущее". Он завершил юбилейный 30-й сезон.

Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, чтобы помочь молодым музыкантам заявить о себе и получить опыт выступлений. Со сцены прозвучали произведения классиков — Баха, Моцарта, Чайковского, Рахманинова. Исполнители - самые талантливые ученики музыкальных школ, лауреаты и стипендиаты престижных конкурсов, а также дебютанты.