В Москве прошел заключительный концерт фестиваля "Пасха Христова"

"Дарите любовь детям" — под таким девизом в Храме Христа Спасителя прошёл заключительный концерт фестиваля "Пасха Христова".

Более сотни участников из московских воскресных, музыкальных и общеобразовательных школ представили творческие номера: песни, стихи, танцы и мини-спектакли. Мероприятие состоялось в Зале Церковных Соборов и стало итогом XI фестиваля.

В этом году концерт приурочили сразу к трём важным датам — 80-летию Победы, 25-летию освящения собора и 100-летию со дня смерти святителя Тихона — первого патриарха России в XX веке.