В Финский залив после реабилитации выпустили пять серых тюленей

Своим недовольным кряхтением тюлень будто подгоняет тех, кто несет его к воде. А это непросто: пассажир упитан, весит не менее 40 килограммов. Достаточный запас подкожного жира очень важен, чтобы животное могло выжить в дикой природе. Ведь ему нужно плавать в холодной воде и охотиться на рыбу. Один из выпускников всем своим видом показывает: к взрослой жизни готов.

Все эти животные выращены человеком. Новорожденными щенками они остались без мам. Из-за теплых зим лед в Финском заливе и Ладожском озере, где ластоногие устраивают лежбища, очень тонкий. Весной он ломается быстрее, чем тюленята и нерпята успевают окрепнуть. Если самка и детеныш оказываются на разных льдинах, они теряют друг друга. Порой щенкам удается добраться до берега - там их, на грани истощения, находят люди. В Центре спасения ластоногих, который работает на базе петербуржского Водоканала, детенышей лечат и откармливают рыбой. Через 2-3 месяца выпускают на волю.

"Этот сезон для нас непростой, абсолютный рекорд за все года, у нас никогда не такого количества животных. В этом году в центр поступило 39 животных, это и серые тюленята, и ладожские нерпы, и балтийские нерпы", - рассказала Елена Андреевская, заместитель директора Центра по спасению ластоногих ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Дверцы в переносках по традиции открывают именно те, кто помогал спасать - находил детенышей на побережье и привозил на лечение. Люди признаются: огромное счастье видеть, как изменились те крошечные комочки. И как отдохнувшие и отъевшиеся, лоснящиеся на солнце, они не спеша шлепают по воде в сторону горизонта.

Ластоногие действительно будто не торопятся прощаться с людьми. Кто-то решил позагорать на песке у воды, кто-то вообще размышляет: стоит ли выбираться из мягких полотенец. Но все-таки морской ветер свободы и природные инстинкты берут свое. Один за другим тюлени отползают от берега и словно небольшие, но очень шумные подводные лодки, уплывают на глубину.

На волю отправились первые пять пациентов центра по спасению ластоногих. Это три самца и две самочки балтийского серого тюленя. Еще 34 их сородича сейчас набираются сил для самостоятельной жизни - ученые шутят, что следующий тюлений выпускной совпадет с последним звонком в российских школах.

За все время работы под Санкт-Петербургом Центра реабилитации ластоногих, а это почти 12 лет, его специалистам удалось выпустить в дикую природу более 200 щенков тюленей и нерп. Несмотря на то, что популяция до сих пор занесена в Красную книгу, численность их в Финском заливе увеличивается.