Стубб признался в попытке убедить Трампа, что Россия — не великая держава

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, как пытался убедить американского коллегу Дональда Трампа ужесточить отношение к России. Финский политик уверял президента Соединенных Штатов, что Россия — больше не великая держава.

По словам Стубба, которые приводит The Guardian, российская экономика "меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании", а "[ключевая] процентная ставка превышает 20%, резервы истощены".

Пытался он апеллировать и к геополитическим факторам, утверждая, будто "три года назад она (Россия) хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности", однако "в этом году она продвинулась менее чем на один процент".

Стубб заявил, что взгляды Трампа в чем-то близки к XIX веку и эпохе великих держав, а значит, его нужно убедить, "что свободная торговля и общие правила лучше, чем сделки по принципу "ты — мне, я — тебе".

Признание Стубба последовало за его же заявлением о необходимости морально готовиться к восстановлению отношений с Россией. Политик напомнил, что "ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии — 1350 километров соседских отношений".

Тем временем российский лидер Владимир Путин сыронизировал в отношении самомнения коллективного Запада, говоря о "Большой семерке" (G7). Он поинтересовался, почему, собственно, эта "Семерка" — большая, если "куда ни посмотришь — на карте не видно никого". В качестве примера Путин приводил успехи и достижения БРИКС.