Бойцы группировки "Восток" рассказали подробности освобождения села Богатырь в ДНР.

ВСУ не ожидали такого напора и бежали с поля боя. По словам командира взвода с позывным "Лео", украинцы хороши только в применении дронов, вести контактный бой они не умеют.

"Кто-то сопротивляется. Есть и те, кто бегут. Даже бегут, бросая оружие", - рассказал военнослужащий с позывным "Пух".

Степень обученности украинских бойцов тоже вызывает вопросы – часто во время боя огонь ведется хаотично. Украинских боевиков будто бы "набирают с улиц", отметил гранатометчик с позывным "Донес".

Об освобождении села Богатырь Минобороны России сообщило накануне. Наступление ВС России в ДНР продолжается.