Друзья пришли на помощь Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова вместе с детьми покинула Россию вскоре после начала СВО. Она перебралась в Латвию, где у нее есть собственная недвижимость в элитном поселке неподалеку от Риги.

В новом интервью на YouTube-канале "Георгий за кадром" актриса рассказала, что поначалу ей пришлось нелегко. И тут ей на помощь пришли друзья.

"Самое большое богатство, которое только может быть — это люди, которые тебя окружают, и если у вас классные отношения, то ничего не страшно. Потому что тебя не бросят в беде, ты пройдешь самые тяжелые испытания и сложности", - заявила Чулпан.

При этом актриса призналась, что за последнее время сильно разочаровалась во взрослых людях. Теперь она не считает их мудрыми авторитетами.

"Взрослые люди — идиоты. Нет такого понятия, что опытный человек может принимать мудрые решения. Короче, большое разочарование в мире взрослых людей. Поэтому я теперь не знаю, как разговаривать со своими детьми с точки зрения авторитета или опыта. Я просто говорю: живите, как хотите. У нас не получилось ничего, а ведь мы все были такие правильные, поэтому как чувствуете, так и живите", - сообщила актриса.

В Латвии она работает в местном театре и учит язык. Артистка считает свою профессию сложной, конкурентной, в которой нужно каждый день доказывать свою состоятельность. Однако она не теряет присутствия духа и готова бороться.

И все же Чулпан Хаматова не скрывает, что тоскует по России, видит разительную перемену в своей жизни по сравнению с тем уровнем комфорта, который имела, когда жила в Москве. Однако актриса дала понять, что принимает новые условия.