Друзья пришли на помощь Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова вместе с детьми покинула Россию вскоре после начала СВО. Она перебралась в Латвию, где у нее есть собственная недвижимость в элитном поселке неподалеку от Риги.
В новом интервью на YouTube-канале "Георгий за кадром" актриса рассказала, что поначалу ей пришлось нелегко. И тут ей на помощь пришли друзья.
"Самое большое богатство, которое только может быть — это люди, которые тебя окружают, и если у вас классные отношения, то ничего не страшно. Потому что тебя не бросят в беде, ты пройдешь самые тяжелые испытания и сложности", - заявила Чулпан.
При этом актриса призналась, что за последнее время сильно разочаровалась во взрослых людях. Теперь она не считает их мудрыми авторитетами.
"Взрослые люди — идиоты. Нет такого понятия, что опытный человек может принимать мудрые решения. Короче, большое разочарование в мире взрослых людей. Поэтому я теперь не знаю, как разговаривать со своими детьми с точки зрения авторитета или опыта. Я просто говорю: живите, как хотите. У нас не получилось ничего, а ведь мы все были такие правильные, поэтому как чувствуете, так и живите", - сообщила актриса.
В Латвии она работает в местном театре и учит язык. Артистка считает свою профессию сложной, конкурентной, в которой нужно каждый день доказывать свою состоятельность. Однако она не теряет присутствия духа и готова бороться.
И все же Чулпан Хаматова не скрывает, что тоскует по России, видит разительную перемену в своей жизни по сравнению с тем уровнем комфорта, который имела, когда жила в Москве. Однако актриса дала понять, что принимает новые условия.
"Принять новый уровень комфорта непросто. Но через такие сложности можно перешагнуть. Это не потерянные жизни, не смертельные болезни, не потерянные части тела. Да, здесь комфорт не такой, что был в Москве. Ну ничего страшного", - заключила Хаматова.