Россия получила иностранный суверенный рейтинг впервые с начала СВО

Россия получила первый после начала военной спецоперации суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве. Китайское China Chengxin International Credit Rating (CCXI) оценило состояние российской экономики на уровне BBB+g со стабильным прогнозом.

Как поясняют "Ведомости", в методике китайского агентства это означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость со средним же риском дефолта.

Примечательно, что до начала СВО агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) оценивало российскую экономику хуже — на уровне BBB-g. С началом спецоперации рейтинг снизили до BBg, а летом 2022 года его отозвали.

В рамках санкционной политики Евросоюз запретил оказывать рейтинговые услуги России и российским компаниям. В апреле 2022 года так называемая большая тройка международных агентств S&Р, Moody's и Fitch отозвала рейтинги, присвоенные российским эмитентам.

В июне 2022 года агентство Moody's сделало заявление, что держатели российского внешнего долга не получили выплаты — поэтому наступил дефолт. В Кремле подчеркнули, что это вопрос для глубокого анализа российских юристов и финансовых ведомств: Россия со своей стороны направила средства на указанные выплаты в нужные сроки. Другое дело, что адресаты могли не получить их своевременно из-за рестрикций, которые ввели их правительства.