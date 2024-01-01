В Ставрополье предотвратили нападение подростков на полицейских 9 Мая

Сотрудники ФСБ задержали девять человек (восемь из них – подростки), готовивших нападения на полицейских в Ставропольском крае во время празднования Дня Победы.

Задержанные проявляли интерес к запрещенной в России террористической организации, сообщили в ЦОС. Подростки намеревались напасть на полицейских 9 мая. Осуществить задуманное им не удалось, поскольку накануне были задержаны лидеры движения, а в последующем - другие участники ячейки.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации и "Содействие террористической деятельности.

Как уточнили в СКР, одному из задержанных в 2024 году через мессенджер поступило предложение вступить в запрещенную организацию. Он принял присягу и вступил в ее состав.

Ранее ФСБ задержала в пяти городах шесть человек за подготовку вооруженных нападений, в том числе на школы.