Польша может стать ключевым союзником США против России

Соединенные Штаты рассматривают Польшу как ключевого стратегического партнера в противодействии России, формируя "основу для нового трансатлантического энергетического порядка".

Как пишет National Interest, проамериканская позиция нынешнего польского руководства и географическое положение Польши делают ее "идеальным партнером для начала новой эры сотрудничества, особенно в Центральной и Восточной Европе, омываемой Балтийским, Черным и Адриатическим морями".

Кроме того, отмечает издание, Польша становится жизненно важным и растущим рынком как в экономическом, так и в военном отношении. Если задействовать Польшу как основу, а Италию и Румынию в качестве перевалочных пунктов, Соединенные Штаты смогут создать прочный энергетический альянс в регионе.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уверял, что Североатлантический альянс не строит агрессивные планы в отношении Беларуси и России. По утверждению политика, перед НАТО стоит задача сдерживания, "чтобы никому никогда не было выгодно нападать".

При этом Польша призвала официальный Брюссель рассмотреть вопрос об усилении присутствия войск Североатлантического альянса на границах с Россией и Беларусью, поскольку "чтобы давать гарантии безопасности кому-то, нужно быть в безопасности самому".