Слова министра о рисе вызвали громкий скандал в Японии

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это своим неосторожным высказыванием вызвал резкую негативную реакцию общества. Скандал разразился после того, как политик заявил, что никогда не покупал рис — ему дарят этот продукт.

Как поясняет Kyodo, японцы возмутились, ведь цены на рис в стране бьют рекорды. Поскольку эта зерновая культура исторически является основой рациона жителей Страны восходящего солнца, проблема носит серьезный характер. Однако в то время, как многим рядовым гражданам рис стал не по карману, министр Таку Это заявил: ему дарят так много риса, что впору продавать.

Политика раскритиковали и его коллеги по правящей коалиции — представитель партии "Комэйто" Тэцуо Сайто призвал избегать двусмысленных высказываний. Даже жена не поддержала министра и "очень сильно" его отчитала.

Таку Это признал, что "сказал лишнего", но пообещал компенсировать это реальными результатами в ситуации с ценами на рис. Министр заверил, что добьется удешевления этого продукта за счет продаж риса из государственного резерва.

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщала, что в России рис входит в число товаров, подешевевших в марте. Правда, снижение цены за первую неделю весны оказалось незначительным — всего на 0,5%.

При этом россиян предупредили, что военный конфликт между Индией и Пакистаном грозит нарушением поставок некоторых товаров из этих стран. В частности, это касается и риса.