Певица Татьяна Маркова посадила сына на цепь

Новый выпуск программы "Звезды сошлись" был посвящен теме наркомании и алкоголизма. Пришедшие в студию шоу знаменитости откровенно рассказали о родных и близких, столкнувшихся с этими страшными недугами. Так, некогда известная и очень популярная певица Татьяна Маркова честно призналась, что была вынуждена посадить сына на цепь, чтобы он не смог сбежать и купить себе новую дозу. Кроме того, она тщательно скрывала, что у ее наследника есть тяжелая зависимость.

"У нас были цепи, дома у него был свой туалет, цепями приковывали, чтобы он ходил только в туалет... Куда мы не ходили за эти 15 лет, 15 лет мы боролись... Я записывала песни, ездила на гастроли, работала в госпиталях. Он выносил всё, что можно было, всё, что я зарабатывала, всё, что мне дарили... Когда они начинают употреблять, они становятся такими актерами..." - рассказала артистка.

Отметим, что Татьяна Маркова в итоге потеряла сына. Он умер от рака лимфоузлов, который возник как следствие пагубной зависимости.

К слову, на днях стало известно, что сын известной певицы Екатерины Шавриной скончался в тюремной больнице исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. По некоторым данным, смерть наступила вечером 11 мая. Сообщается, что у сына Шавриной, на протяжении многих лет страдавшего от наркозависимости, случилась остановка сердца. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следовали.