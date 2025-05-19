Группа иностранных наемников из частной военной кампании (ЧВК) Mozart попала в плен в Запорожской области.

Среди пленников – граждане Великобритании и Канады, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ликвидированные наемники входили в состав роты, дислоцированной в селе Новоандреевка.

"Потери противника: 23 убитых, семь пленных", - сообщил он РИА Новости.

ВС России захватили документы и трофейные рации. Кроме того, уничтожены три танка Leopard 1A5 и две боевые машины пехоты M2 Bradley, разрушено бункеризированное укрытие ВСУ в районе Малой Токмачки и Робитино.